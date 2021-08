Tier ausgewichen: Auto überschlägt sich auf A659 bei Weinheim

Weinheim. Ein Autofahrer hat sich auf der A 659 vor dem Autobahnkreuz Weinheim mit seinem Auto überschlagen und dabei Verletzungen erlitten. Der 21-Jährige war am Montagabend gegen 0.30 Uhr einem Tier auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Weinheim ausgewichen und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Anschließend prallte das Auto gegen eine Betonwand und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der Verunfallte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Räumung und Reinigung der Fahrbahn wurde die A 659 bis etwa 2.30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Entgegen der ersten Pressemitteilung war kein zweites Fahrzeug an dem Unfall beteiligt (mit dpa/lsw).