Ticketverkauf für „Wein am Dom“ in Speyer startet

Speyer. Über 130 Weingüter mit fast 800 Weinen – bei der Speyerer Frühlingsweinmesse „Wein am Dom“ haben Weinliebhaber viel zu entdecken. Am 15. sowie 16. April präsentieren sich die Weingüter in fünf historischen Locations der Domstadt, Eintrittskarten sind ab sofort zu kaufen. Es werde laut Pfalzwein nicht nur der neue Jahrgang 2022 präsentiert, der gerade erst in Flaschen abgefüllt wurde. Auch Freunde des Schaumweins sollen dank Winzersekten voll auf ihre Kosten kommen. Neu sind in diesem Jahr die „Winewalks“-Führungen. Dabei werden Weinhoheiten wie die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler viel über die Besonderheiten der Reben, Weine und Sekte erzählen.

Tickets und Infos unter:

www.wein-am-dom.de