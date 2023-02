Therme besteht Test

Christoph Glogger, SPD-Bürgermeister der Kurstadt Bad Dürkheim, ist sich oft nicht zu schade. Auf dem Wurstmarkt nimmt er hie und da selbst die Gitarre in die Hand, im Kurpark stellte er seinen Schreibtisch schon in den Bach, um dort eine offene Sprechstunde abzuhalten. Aktuell stieg er testweise in das just fertiggestellte Außenbecken der gerade neu entstehenden Dürkheim-Therme. Am Sonntag veröffentlichte er ein Foto auf Instagram. Die Temperatur sei noch etwas kalt, aber mit etwas Fantasie fühle es sich schon nach Entspannung an, schrieb er. Der eigentliche Grund für die Füllung des Beckens sei die Dichtigkeitsprüfung gewesen. Mit der Eröffnung wird frühestens im Jahr 2024 gerechnet. sal

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wellness Warum der Bad Dürkheimer Bürgermeister schon ins Becken der unfertigen Therme steigt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kulturparkett Zehn Jahre Kulturpass: „Kunst ist ein Lebensmittel“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Geschichte Dieser besondere Leichnam liegt auf der Limburg in der Pfalz begraben Mehr erfahren