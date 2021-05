Theaterkollektiv Chawwerusch fiebert Saisonstart entgegen

Herxheim. Lampenfieber gehört zu jedem Bühnenauftritt, aber diesmal sind die Schauspieler des Chawwerusch Theaters besonders aufgeregt. „Wir fiebern einerseits dem Tourneestart entgegen und schauen andererseits ängstlich auf die Corona-Inzidenzen“, erzählt Silke Bender. Die Sprecherin des professionellen Theaterkollektivs aus dem südpfälzischen Herxheim freut sich auf die Premiere von „Liberté – wir kommen!“, das eigentlich als große Sommerproduktion 2020 gedacht war. Nun soll die Premiere am Freitag, 4. Juni, in Bad Bergzabern gespielt werden. Normalerweise bringt das Theater jedes Jahr zwei bis fünf neue Produktionen auf die Bühne, die sich oft mit realen Ereignissen aus historischen Archiven befassen.

AdUnit urban-intext1

„So ist es auch mit Liberté, das davon handelt, wie die Französische Revolution in die Pfalz gekommen ist“, erzählt Bender im Gespräch mit dieser Redaktion. So richten im November 1792 die Bürger von Bad Bergzabern den Antrag auf Aufnahme in die Französische Republik an den Nationalkonvent in Paris. „Ermuntert durch den Wagemut freiheitsbegeisterter Bürger beginnen damit die ersten demokratischen Gehversuche in der Pfalz“, heißt es in der Vorschau. Hintergrund des Stücks sei eine wahre Begebenheit in der Südpfalz, die ansteckend für alle Demokratinnen dieser Welt sein wolle. Der Text über die „Bergzaberner Republik“ wurde von Jean-Michel Räber geschrieben, Uwe John führte Regie.

Besucherzahl beschränkt

„Wir hoffen, dass die Premiere und damit der Start in die Freiluftsaison stattfinden kann, aber garantieren können wir das noch nicht, da die aktuelle Corona-Verordnung nur bis zum 2. Juni gültig ist. Danach dürften wir spielen, wenn wir die Besucherzahl beschränken und alle Gäste einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder komplett geimpft sind. „Die Premiere und die zweite Vorstellung am 5. Juni im Schlossinnenhof von Bad Bergzabern sind bereits ausverkauft. Die Karten waren innerhalb weniger Stunden weg, da wir wegen der Corona-Bestimmungen nur ein sehr begrenztes Platzkontingent haben“, bedauert Bender.

Für Notfälle gerüstet

Aber die Saison beginne ja erst. Für das Ensemble seien die Proben mit zwei Corona-Tests pro Woche nun wesentlich entspannter gewesen als im vergangenen Frühjahr. „Weil lange nicht klar war, ob wir im Sommer spielen können, haben wir trotzdem geprobt – täglich acht Stunden mit Maske“, erzählt Bender. Allerdings habe man die Inszenierung modifiziert, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein: „Da in Liberté gesungen und musiziert wird, haben wir alle Szenen aufgenommen, so dass wir sie einspielen können, falls wegen der Corona-Verordnung nicht gesungen werden darf.“

AdUnit urban-intext2

Zudem seien einige Szenen umgestellt worden, da die Schauspieler nicht durch den Mittelgang gehen und die Zuschauer in ihr Spiel einbinden dürften. „Das war sehr viel Zusatzarbeit, aber wir tun alles, um endlich wieder spielen zu können.“

Mit einem Augenzwinkern blicke „Liberté“ auf die Bad Bergzaberner Bürger wie den Dorfwirt Adam, der den arroganten Amtmann nur hinter vorgehaltener Hand „Hosenhuster, Klotzkopf und Scheißmatz!“ nennt, weil dieser ihm jede Woche den letzten Groschen als Steuer abknöpft. Kein Wunder, schließlich vertrete der Amtmann den obersten Herrn des Landes, der immer alles im Blick hat. Omnipräsent schaue er aus dem Bühnenbild von Gerd Friedrich auf alles, was sich auf der Bühne tut. Als ständige Bedrohung entgehe ihm nichts, was die Untertanen machen, und die Fürstenwillkür ist groß. Derweil sitzen die Bergfinken auf den Dächern und zwitschern von Revolution, Blut und neuen Machtverhältnissen in Frankreich. „Schließlich nehmen die Bürger ihr Geschick in die Hand und erstürmen das Rathaus, während die bunten Bänder der neu errichteten Freiheitsbäume munter flattern“, fasst Bender den Inhalt kurz zusammen.

AdUnit urban-intext3

Einfühlsame Inszenierung

Mit den Figuren des Dorfwirts und seiner Familie, dem Amtmann, Anton, Jean und allen anderen, habe der Autor Jean-Michel Räber die außergewöhnlichen Ereignisse für die Zuschauer heute erleb- und erfühlbar gemacht. „Unterstützt von Uwe Johns behutsamer Inszenierung, die bewusst auf kleine Gesten und feine Akzente setzt“, berichtet die Sprecherin. Durch die aufrührerischen Lieder und musikalischen Zitate würden die Szenen noch lebendiger und bekämen die nötige Tiefe.

AdUnit urban-intext4

Der Begriff Chawwerusch komme ja schließlich aus dem Rotwelsch – einer Geheimsprache, die früher vom fahrenden Volk gesprochen wurde – und bedeute übersetzt so viel wie rotzfreche Theaterbande. „Und so spielen wir auch.“ Wer dabei sein will, müsse regelmäßig die Homepage besuchen, dort würden alle Termine aktualisiert.