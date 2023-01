Teures Schnäppchen

Es sollte ein Schnäppchen werden, letztlich wurde an der falschen Stelle gespart. Als ein Mann mit seinem Pick-up-Truck am Samstag auf dem Heimweg von der A 65 bei Landau auf die B 10 Richtung Pirmasens fuhr, stürzten einige Getränkekisten von seiner Ladefläche. Laut Polizei hatte der Mann 40 Bierkisten im Sonderangebot gekauft. Da er sie nicht ausreichend gesichert hatte, ging sein Plan, Geld zu sparen, nach hinten los: Neben den vielen Kisten, die vom Wagen stürzten, schlugen einige auch durch die Heckscheibe des Fahrzeugs, wodurch sich Bier in die Fahrerkabine ergoss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Absicherungsmaßnahmen und Fahrbahnreinigung kam es zu einem Unfall, da eine Verkehrsteilnehmerin sich mehr für die Reinigungsarbeiten als für das Verkehrsgeschehen interessierte. red

Einige der Bierkisten durchschlugen die Heckscheibe des Wagens. © Polizei