Teures Cabrio in Bürstadt gestohlen - Zeugen gesucht

Bürstadt. Ein blau-silberfarbener Abarth Cabrio im Wert von 28.000 Euro ist gestohlen worden. Der Wagen parkte laut Polizei auf dem Gelände eines Autohauses in der Forsthausstraße in Bürstadt und wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen von den Tätern auf bislang unbekannte Weise entwendet. Ungeklärt ist auch, weshalb der Versuch, einen zweiten Wagen zu stehlen, scheiterte. Bereits in der Nacht zu Freitag war dort ein Alfa Romeo gestohlen worden.

An dem gestohlenen Cabrio sind die Kennzeichen HP-S 649 angebracht. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Wagens geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

