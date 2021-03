  Testen statt Palavern

Der „Popel-Test“ aus Germersheim sollte schleunigst Schule machen. Denn mit mehr Sicherheit kann man mehr Kinder in die Klassenzimmer holen. Und das ist bitter nötig. Schließlich ist Homeschooling eine probate Lockdown-Lösung aber kein Dauerzustand.

Denn Schule ist so viel mehr als Unterricht. Schule ist Kicken mit Kumpels im Pausenhof, Quatschen mit Freundinnen, Schimpfen über Hausaufgaben, Fachsimpeln mit dem Lieblingslehrer und ganz wichtig, Schule ist Zusammenhalt in der Krise. Viele Familien empfinden die Daheim-Lern-Phasen auch deshalb als Belastung, weil der Alltag ohne Struktur vorbei plätschert. Stundenweiser Onlineunterricht kann bestenfalls den Wissenstransfer ermöglichen. Soziale Beziehungen, der Umgang mit Erfolgen oder Niederlagen, Emotionen, Empathie, Frust und Freude bleiben dabei auf der Strecke. Vor allem in der Grundschule ist es fatal, wenn die Schüler mit ihren Gefühlen alleine sind. Die Angst, dass Kinder nicht mit der Handhabung der Schnelltests klarkommen, ist dagegen unbegründet. Das zeigt das Germersheimer Projekt, wo Erstklässler sich souverän testen und Spaß dabei haben. Außerdem merken die Schüler, dass sie zum ersten Mal aktiv etwas gegen das Virus tun können, das seit einem Jahr eine unheimliche aber abstrakte Bedrohung ist. Plötzlich sind sie Teil der Lösung. So helfen die vom Kindermund „Popel-Test“ getauften Antigen-Schnelltests in den Schulen, ein solides Schutznetz zu stricken, weil sie unentdeckte Corona-Infektionen aufspüren. Ein Plus an Sicherheit im privaten Bereich gibt’s obendrein. Denn wer morgens im Unterricht auf Corona getestet wird, kann zumindest am selben Nachmittag seine Oma besuchen – ohne Angst haben zu müssen, sie mit dem Virus anzustecken.

Ein Ersatz für die geltenden Hygienekonzepte im Klassenzimmer mit Abstand, Maske und Lüften sind die Antigen-Schnelltests natürlich nicht. Aber sie sind eine Zukunftsstrategie, die den den Weg in die Schulen offenhält. Und im Hinblick auf das Impftempo brauchen wir solche Tests wohl noch ziemlich lange.