Termin entfällt: ökumenisches Dialoggespräch mit EKD-Ratsvorsitzender Kurschus

Mannheim. Der heutige Termin der Veranstaltung Kurpfälzer Sozialtage in der CityKirche Konkordien kann nicht stattfinden. Dr. Annette Kurschus bedauert die Absage sehr. „Die Veranstaltung im Rahmen der Kurpfälzer Sozialtage Dialoggespräch zu christlichem Handeln in Wirtschaft und Arbeitswelt in der Citykirche Konkordien Mannheim muss am 17. November 2022 aus dringenden terminlichen Gründen der Ratsvorsitzenden der EKD Dr. Annette Kurschus leider entfallen. An einem alternativen Termin wird gearbeitet.“, so die Veranstalter und das Büro der EKD-Ratsvorsitzenden.

