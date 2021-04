Temposünder bleiben im Blick der Beamten

Rhein-Neckar. Überdurchschnittlich viele „Blitzer“, Polizisten mit Laserpistolen und ein Großaufgebot von Beamten, die an bekannten Unfallschwerpunkten einzelne Fahrer angehalten und kontrolliert haben, sind am Mittwoch vielen Autofahrern in der Metropolregion aufgefallen. Beim sogenannten „Speed-Marathon“ hat die Polizei im Rahmen einer europaweiten Aktion Schnellfahrer ins Visier genommen.

Das Polizeipräsidium Mannheim war mit 25 Kontrollstellen in der Quadratestadt sowie in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis und 80 Beamten beteiligt. Es wurden insgesamt 8283 Verkehrsteilnehmer gemessen – 855 Fahrer waren zu schnell unterwegs, was einer Beanstandungsquote von fast zehn Prozent entspricht. Deshalb sind nach Angaben eines Sprechers 521 Verwarnungen und 334 Bußgeldverfahren aktenkundig geworden. 56 Verkehrsteilnehmer müssen vorerst ohne Führerschein auskommen. So wie der Spitzenreiter, der auf der B 39 in Höhe der Ausfahrt Hockenheim-Mitte mit Tempo 170 unterwegs war, obwohl dort nur 120 Stundenkilometer erlaubt sind.

Ohne Führerschein erwischt

Bei insgesamt 13 Kontrollstellen stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 520 Geschwindigkeitsverstöße fest. „Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Im vergangenen Jahr verunglückten deshalb auf den Straßen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 950 Personen. 13 Personen wurden getötet, 218 schwer und 719 Personen leicht verletzt“, berichtet ein Sprecher. Aus diesem Grund werde die Polizei auch in Zukunft Tempokontrollen durchführen. Ein 43-jähriger Mercedes Fahrer wurde zwischen Harthausen und Dudenhofen – nach Abzug der Toleranz – mit 61 Stundenkilometern gemessen, obwohl Tempo 50 vorgeschrieben ist. Da dem Fahrer die Fahrerlaubnis schon früher entzogen worden war, muss er sich laut Polizei neben dem Geschwindigkeitsverstoß auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf der A 61 fiel der Besatzung der zivilen Video-Streife ein Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Am Kreuz Speyer wechselte er auf die B 9 und raste dann auf der B 39 weiter. Am Ortseingang von Hanhofen stoppte die Streife den 19-Jährigen. Ein Schnelltest habe den Verdacht bestätigt, dass er unter Drogen stand.

Der „Speed-Marathon“ ist eine europaweite Aktion zur Bekämpfung von Geschwindigkeit als der häufigsten Unfallursache. Der erste Blitzmarathon fand bereits 2012 in Nordrhein-Westfalen statt und wird seit Oktober 2013 bundesweit durchgeführt. Seit 2015 ist der Blitzmarathon eine europaweite Aktion unter dem Namen „Speed-Marathon“.

