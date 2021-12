Tempo 163 – bei Limit 90

Ludwigshafen. Weil er mehr als 70 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war, ist ein 19-jähriger BMW-Fahrer seinen Führerschein vorerst los. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der junge Mann den Beamten einer Zivilstreife der Direktion Neustadt am Dienstag auf der A 650 bei Ludwigshafen aufgefallen, weil er in Fahrtrichtung Mannheim deutlich zu schnell fuhr: Anstelle der erlaubten 90 Kilometer pro Stunde zeigte die Messanlage der Streife ein Tempo von 163 an.

Im Stadtgebiet von Ludwigshafen wurde der BMW-Fahrer daraufhin von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 19 Jahre und seit März im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wegen einer Überschreitung der Geschwindigkeit um 73 Stundenkilometer kann ihm nun nach Angaben eines Polizeisprechers eine vorsätzliche Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften vorgeworfen werden. Er müsse daher mit einer Geldbuße in Höhe von 1400 Euro, einem Fahrverbot von drei Monaten und einer Nachschulung rechnen. pol/agö