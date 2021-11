Telefonbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro und Schmuck von Seniorin

Hirschberg/Bergstr.. Zwei Telefonbetrüger haben am Donnerstagabend mehrere Tausend Euro sowie Schmuck von einer Seniorin erbeutet. Die über 70-Jährige aus Hirschberg an der Bergstraße/ Leutershausen erhielt demnach einen Anruf einer weiblichen, weinenden Person, die vorgab ihre Tochter zu sein und einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die Seniorin wurde anschließend von einem Mann, der sich als Polizeibeamter und später als Staatsanwalt ausgab, aufgefordert eine Kautions-Zahlung in Höhe von 45.000 Euro zu leisten. Derart unter Druck gesetzt übergab die ältere Dame, im Glauben ihrer Tochter zu helfen, mehrere tausend Euro sowie Schmuck an einen unbekannten Abholer. Als ein Rückruf der angeblichen Tochter ausblieb, rief die über 70-Jährige ihre tatsächliche Tochter an und wurde sogleich auf den Betrug aufmerksam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1