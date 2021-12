Teilnehmern winken 50 000 Euro

Walldorf. Unterstützt von der Dietmar Hopp Stiftung bietet der Verein Anpfiff ins Leben anlässlich seines 20-jährigen Bestehens 20 Sportvereinen die Chance auf eine Unterstützung im Wert von jeweils bis zu 50 000 Euro. Über zwei Jahre werden Vereine aus der Region in Qualifizierungen und Workshops fortgebildet. Dazu erhalten sie Mobiliar und Technik für eine räumliche Erneuerung sowie ein Gebäudegutachten.

2001 gründeten Dietmar Hopp und Anton Nagl den Verein Anpfiff ins Leben, um Nachwuchsfußballern der TSG Hoffenheim auch abseits des Sports eine Perspektive zu bieten, wie es in der Pressemitteilung heißt. Unterstützt durch die Dietmar Hopp Stiftung hat die gemeinnützige Organisation inzwischen 20 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Förderung von jungen Sportlern.

Bewerbungsfrist 28. Februar

Sebastian Ebeling ist Leiter des Projekts Anpfiff Jugendräume. © Anpfiff ins Leben

Interessierte Vereine aus dem Raum von Karlsruhe bis zur Bergstraße und Heilbronn bis zur Weinstraße können sich auf der Website von Anpfiff ins Leben bewerben. Anmeldeschluss ist der 28. Februar. Ziel der Beratung ist es, die Strukturen der Vereine zu optimieren, um selbstgesteckte Aufgaben besser zu lösen. Die Experten von Anpfiff ins Leben helfen auch dabei, Finanzierungsmodelle zu entwickeln. So soll ein Bildungsangebot an Nachwuchssportler etabliert werden. Dafür wird eine alte Räumlichkeit des Vereins mit Mobiliar und Technik in einen modernen Jugendraum verwandelt. „Unser Projekt wird eine Herausforderung für Vereine“, gesteht Projektleiter Sebastian Ebeling. Jedoch würden die Anforderungen immer größer. „Wer sich zurücklehnt und erwartet, dass Kinder, Ehrenamtliche oder Sponsoren von alleine kommen, der wird in Zukunft Probleme haben.“ red/agö

Info: Infos zur Bewerbung: anpfiffinsleben.de/jugendraum

