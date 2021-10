Teile von Stadtmauer freigelegt

Worms. Die Sanierung der Ringanlagen in Worms für den erweiterten Stadtmauerrundgang schreitet voran. So rückt die Stadtmauer mittlerweile mehr und mehr in den Vordergrund: Rund 140 Quadratmeter des Gemäuers wurden neu freigelegt, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Nun stellen wir die neue Grünanlage her, ermöglichen somit den städtebaulich sowie touristisch wichtigen Anschluss an das Museum Andreasstift und den später an dieser Stelle verlaufenden SchUM-Rundweg“, erklärten Projektleiterin Elke Schäfer und Dieter Rauh, Abteilungsleiter Grünflächen und Gewässer, zu den bevorstehenden Arbeiten. Hierbei soll das obere Plateau vor der Stadtmauer neu erschlossen und die Böschung Richtung Andreastor terrassiert werden, damit dort eine neu errichtete Rampe mit barrierearmer Steigung und Ruheterrassen neben dem bisherigen Treppenaufgang entstehen kann.

„Rasen- und Wiesenflächen, Stauden- und Baumpflanzungen sowie rund 65 Meter Rebzeilen sorgen dafür, dass trotz baulicher Eingriffe der Charakter der Grünanlage erhalten bleibt“, sagte Baudezernent Uwe Franz. Künftig sollen Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen sowie eine dezente Beleuchtung das Plateau in den Abendstunden in Szene setzen. Darüber hinaus sollen freigelegte archäologische Funde dauerhaft geschützt und für Interessierte anschaulich dargestellt werden.

Der Weg entlang der Stadtmauer in Worms wird verlängert. © Stadt Worms

Im Vorgriff auf die Baumaßnahmen wurde die Böschung von Bewuchs befreit, so dass das größte zusammenhängende Stück der Mauer zwischen Wergers Eck und Andreastor sichtbar wurde, hieß es. Für die Umsetzung aller Maßnahmen werde eine Bauzeit von rund sechs Monaten mit einem Budget von rund 650 000 Euro veranschlagt. kpl