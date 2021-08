Teehaus auf dem Altarberg erstrahlt künftig in altem Glanz

Bensheim. Am 17. August wurde es abgerissen, nun folgt der Neuaufbau: Das Altarberghäuschen (Bild) auf dem Altarberg im Staatspark Fürstenlager bei Bensheim wird nach historischen Plänen von 1857 rekonstruiert. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen mitteilten, sollen bis Ende Oktober die Fundamente errichtet, die Fachwerkkonstruktion aufgebaut und das Dach mit Schiefer gedeckt werden. Im kommenden Jahr soll das Fachwerk ausgemauert sowie Türen und Fenster eingesetzt werden.Das Teehaus wurde laut Mitteilung wegen mangelnder Verkehrssicherheit abgerissen. Durch feuchtigkeitsbedingte Schäden im Dach war die Standsicherheit beeinträchtigt. Das Häuschen hatte seit den 1950er Jahren seinen in den 1920er Jahren abgerissenen Vorgängerbau in klassizistischen Stil ersetzt. her

