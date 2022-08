Teddy-Besitzer gefunden

Mannheim. Der herrenlose Teddybär, den eine Polizeistreife am 7. August auf der A 6 bei Mannheim aufgelesen hatte, ist auf dem Weg zurück zu seinem Besitzer. „Nach dem medienwirksamen Aufruf hat sich der Besitzer des Kuscheltiers bei uns gemeldet“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. Der 52-jährige Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis war am vergangenen Samstag mit dem Motorrad auf der A 6 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er den Teddy verloren hatte. Das Stofftier sei für seine Nichte bestimmt gewesen, die nun auch bei der Übergabe dabei sein werdeso die Polizei ,. soge

