Technikmuseum Sinsheim verlegt Treffen für E-Mobile

Sinsheim. Während es bei den zahlreichen Fahrzeugtreffen im Technik Museum Sinsheim sonst geräuschvoll zugeht, sind beim E-Mobilitätstag eher leise Töne angesagt. Eigentlich sollte der Aktionstag schon stattgefunden haben, doch das Museum hat ihn nun auf 29. August verschoben. „Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen und der nicht absehbaren Entwicklung wird eine Veranstaltung mit zahlreichen Ausstellern und Besuchern zusehends unrealistisch. Schon wegen der positiven Entwicklung in Sachen E-Mobilität wollen wir unbedingt an einem Präsenztermin in diesem Jahr festhalten,“ erklärt die Bürger-Energie-Genossenschaft Kraichgau, Kooperationspartner des Museums. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

