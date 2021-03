  Technik Museen in Speyer und Sinsheim wieder offen

Sinsheim/Speyer. Die Technik Museen haben am Montag ihre Wiedereröffnung mit einem symbolischen Befreiungsschlag gefeiert. In Sinsheim sprengte Museumspräsident Hermann Layher die Corona-Kette und begrüßte die erste Besucherin Pia Fulger. Ausgestattet mit einer NSU Quickly und einem goldenen Helm durchbrach der Museumschef später in Speyer die Corona-Mauer.

Im Historischen Museum der Pfalz hat sich am Montag der Stiftungsbeirat mit einer möglichen Öffnung befasst. Eine Entscheidung, ob „Medicus“ und „Grüffelo“ bald zum dritten Mal öffnen, stand bis zum Abend noch aus. Mehr Informationen im Internet unter www.technik-museum.de und www.museum.speyer.de