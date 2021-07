Teaser-Einsatz nach Bedrohung von Beamten

Frankenthal. Ein 17-jähriger Randalierer hat sich am Samstagabend, 10. Juli, gegen 22.15 Uhr, bei einer Polizeikontrolle in der Eisenbahnstraße aggressiv verhalten. Wie die Polizei in Frankenthal mitteilte, kam nach andauernden Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Beamtem ein Teaser zum Einsatz. Der Täter konnte anschließend zur Polizeiwache gebracht werden. Dort konnten 3,7 Promille bei dem jungen Mann ermittelt werden. Nach erfolgreicher Anzeigenaufnahme wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (mit pol)

