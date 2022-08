Tausende von Tabletten

St. Leon-Rot. Eine große Menge an Medikamenten hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der A 6 am Mittwochnachmittag sichergestellt. Wie die Beamten mitteilen, kontrollierte eine Streife in Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf einen Chevrolet. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer hätten bei der Kontrolle einen nervösen Eindruck gemacht und sich bei Fragen der Polizisten in Widersprüche verstrickt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten 6200 Kapseln des neuropathischen Schmerzmittels Pregabalin und 800 Tabletten des Schmerzmittels Tramadol. Da die beiden Personen aus dem europäischen Ausland kamen, besteht der Verdacht der Einfuhr verschreibungspflichtiger Medikamente und das diese zum Handel in Betäubungsmittelkreisen bestimmt gewesen sein können. vs