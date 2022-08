Taucher findet Knochen

Waldsee. Einen gruseligen Fund hat ein Taucher am Wochenende gemacht – zum Glück ohne ernsten Hintergrund: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein Taucher bereits am Sonntagnachmittag im Marx‘schen Weiher bei Waldsee einen Schädelknochen entdeckt. Die alarmierte Kriminalpolizei stellte den Knochen sicher und nahm die Ermittlungen auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine mittlerweile durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei dem Fund tatsächlich um einen menschlichen Knochen handelt. Dieser Schädelknochen war jedoch Teil eines medizinischen Präparats, welches für Lehrzwecke verwendet worden war. Durch Unbekannte ist das Lehrmaterial offensichtlich illegal im Weiher entsorgt worden. „Anhaltspunkte für eine Straftat liegen somit nicht vor“, teilt die Polizei abschließend mit. pol/sko