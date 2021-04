Germersheim. Weil eine Polizistin von einem 40-Jährigen angegriffen wurde, hat sie am Freitag ihren Taser eingesetzt. Wie die Beamten mitteilen, wurde am Abend eine pöbelnde Person in der Bahnhofstraße in Germersheim gemeldet. Während des Einsatzes der Polizei sei der 40-Jährige immer aggressiver geworden. Nachdem sich der Mann auszog und die Polizisten durch mehrfaches Zeigen des Mittelfingers beleidigte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei ging er auf eine Polizeibeamtin los, die ihren Taser einsetze, um den Angriff abzuwehren. Bei dem 40-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 3,31 Promille nachgewiesen. Er wurde über Nacht in Gewahrsam genommen.

