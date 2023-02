Taser-Einsatz in Ludwigshafen - 40-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen. Ein 40-Jähriger hat am Sonntagabend in einer Tankstelle in der Wegelnburgstraße in Ludwigshafen randaliert und beim Eintreffen der Beamten Widerstand geleistet, sodass ein Taser gegen ihn eingesetzt werden musste. Wie die Polizei mitteilte, schlug er zuvor gegen die Tankstelleneinrichtungen und beleidigte Passanten. Als die Polizei erschien, wollte er sich nicht beruhigen lassen und schlug weiterhin wild um sich. Anweisungen der Polizeibeamten ignorierte er. Die Polizei musste schließlich den Taser einsetzen, um ihn letztendlich fesseln zu können. Der 40-Jährige stand vermutlich und Alkohol- und Drogeneinfluss. Dem Randalierer wurde anschließend eine Blutprobe in einer Polizeidienststelle entnommen.

