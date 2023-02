Taser-Androhung nach nicht befolgtem Platzverweis in Worms

Worms. Polizeibeamte haben einem Mann am Donnerstagabend in Worms die Verwendung eines Tasers angedroht, nachdem er einem zuvor ausgesprochenem Platzverweis nicht nachgekommen ist. Wie die Polizei mitteilte, kam es zuvor gegen 21.25 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar in der Wormser Innenstadt zwischen dem 35-jährige Beschuldigten und seiner 29-jährigen, ehemalige Lebensgefährtin. Nach Klärung des Sachverhalts wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nicht nachkam. Aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhalts gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten musste der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (umgangssprachlich Taser) angedroht werden. Schließlich wurde der Beschuldigte zu Boden gesprochen und im Anschluss ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Worms verbracht.

