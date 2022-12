Taschendiebstahl auf offener Straße in Worms

Worms. Einer 55-jährigen Frau ist am Mittwochabend die Umhängetasche auf offener Straße in Worms entrissen worden. Wie die Polizei mitteilte, lief die 55-Jährige zusammen mit einer 52-Jährigen gegen 22.30 Uhr die Mainzer Straße entlang, als sie von zwei Männern zu Fuß überholt wurden. Kurz darauf verabschiedeten sich beide Frauen etwa auf Höhe der Heidenhainstraße als die unbekannten Männer nun wieder auf sie zukamen. Im Vorbeilaufen entriss einer der Männer der 55 Jahre alten Frau die Umhängetasche mit einem schnellen Griff vom Körper, sodass diese nicht reagieren konnte. Beide Männer flohen anschließend in Richtung Heidenhainstraße.

Sollten Sie Hinweise zur Tat oder den unbekannten Männern geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 / 852 - 0 in Verbindung zu setzen.