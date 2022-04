Tasche mit Bargeld entrissen - flüchtiger Dieb gesucht

Walldorf. Ein flüchtiger Dieb aus Walldorf wird seit Freitagnachmittag gesucht. Wie die Polizei berichtet, habe der Unbekannte einen 27-Jährigen in der Friedrichstraße gegen 14.10 Uhr angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt. Darauf entriss er dem Mann seine Umhängetasche, in der sich eine größere Menge Bargeld befand und flüchtete auf dem Fahrrad in Richtung Karlstraße und Hauptstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und leicht korpulent beschrieben. Er habe einen schwarzen Pullover mit einer grauen Jeans und eine schwarze Kappe getragen. Zeugen, die den gesuchten Mann auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06227/8419990 abzugeben.