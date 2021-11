Tarifeinigung im privaten Omnibusgewerbe des Südwestens

Südwest. Nach monatelangen Verhandlungen ist der Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe entschärft. Die Tarifpartner im Südwesten einigten sich in der zwölften Verhandlungsrunde, wie die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband WBO am Dienstag mitteilten. Unter anderem wurde eine Gehaltssteigerung um 2,25 Prozent vereinbart.

Die Gespräche hatten seit dem Frühjahr angedauert. Erst Anfang der vergangenen Woche legten laut Verdi mehr als 800 Beschäftigte aus 20 privaten Busunternehmen ihre Arbeit nieder. Verdi hatte Anfang Juli den Weg für einen unbefristeten Arbeitskampf freigemacht.

Die Verdi-Mitglieder in den Streikbetrieben müssten noch in einer zweiten Urabstimmung über die endgültige Annahme des Ergebnisses entscheiden, teilte die Gewerkschaft mit. Die Verhandlungen betreffen rund 9000 Busfahrer in Baden-Württemberg.

„Tarifverhandlungen in dieser pandemiebedingt harten Zeit sind besonders schwierig. Wir haben die Rahmenbedingungen für die Busfahrerinnen und Busfahrer in Baden-Württemberg mit diesem Abschluss stark verbessert – wohlwissend, dass das für unsere Mitglieder eine große finanzielle Herausforderung ist“, bilanziert die Stellvertretende WBO-Geschäftsführerin Yvonne Hüneburg.

