Tanz: Stephan Thoss beginnt Online-Zyklus am NTM

Mannheim. Während auch am Nationaltheater weiterhin die Hoffnung im Raum schwebe, „dass sich der Vorhang möglichst bald wieder live vor Publikum heben wird“, bleibe die digitale Bühne des NTM vorerst der Ort des künstlerischen Geschehens, teilt das Theater per E-Mail mit. Im Tanz würden Stephan Thoss und „sein bewegungshungriges Ensemble“ die Zeit nutzen, um mit drei Online-Premieren, die speziell für das digitale Theatererlebnis produziert werden, zu begeistern.

AdUnit urban-intext1

In „Coulours Of Beauty“ übertrage Thoss „die Farbenpracht des Schönen auf die Suche nach dem Ich“. Thoss frage: „Wer bin ich? Wer will ich sein?“ Eine ganze Palette an Möglichkeiten bietet sich laut Pressemitteilung an. Eine Antwort auf die Frage zu finden, wir wissen es, ist nicht leicht.

Nuancen von Mut

Gerade junge Menschen suchten zum Teil lang nach ihrer eigenen „Farbe“, so das NTM. Sie probierten verschiedene Nuancen aus, bevor sie sich für eine entscheiden und auch den Mut haben, zu ihr zu stehen. „Colours of Beauty“ widme sich diesem Prozess der Persönlichkeitsfindung, präsentiere eine schillernde Farbenpracht an Charakteren und setze damit ein tänzerisches Plädoyer für Selbstvertrauen, Toleranz und Offenheit, so das Haus am Goetheplatz.

AdUnit urban-intext2

Zu sehen ist die Online-Premiere ab Sonntag, 9. Mai, 19 Uhr, auf der Webseite des Nationaltheater Mannheim (nationaltheater-mannheim.de).