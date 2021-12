Tankstelle nach Unfall kurzfristig gesperrt - 17-jährige Fahrerin beschädigt Zapfsäule

Neustadt/Weinstraße . Eine 17-jährige Fahrerin hat an einer Tankstelle eine Zapfsäule beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, rangierte die junge Frau (in begleitetem Fahren) bei einem Tankvorgang in der Mußbacher Landstraße am Sonntagabend gegen 22 Uhr vor der Zapfsäule. Hierbei erwischte sie aus bislang unbekannten Gründen die Schläuche an der Zapfsäule und riss die daran befindlichen Handgriffe ab. Die Angestellte in der Tankstelle reagierte sofort und betätigte den Not-Ausschalter, sodass kein weiterer Kraftstoff entweichen konnte. Die in den Schläuchen befindlichen Benzinreste wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Es wurde niemand verletzt. Die Tankstelle musste kurzfristig gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1