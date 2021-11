Tankstelle mit einem Messer ausgeraubt – Täter auf der Flucht

Mutterstadt. Zwei maskierte und unbekannte Täter haben am Sonntag kurz nach 19 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt betreten. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie laut Polizeiangaben vom Kassierer Bargeld und flüchteten mit einem dreistelligen Geldbetrag. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen wurden die Unbekannten nicht mehr angetroffen. Der Kassierer blieb unverletzt.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Ein Täter war mit einer schwarzen Bomberjacke, dunkler Jogginghose und braunen Schuhen bekleidet. Er trug eine dunkelgrüne Sturmhaube und hatte eine Kapuze über dem Kopf. Der zweite Täter trug schwarze Oberbekleidung mit Kapuze und eine medizinische Maske. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.