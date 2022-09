Täuschungsversuch: 31-Jähriger spuckt in Becher für Urintest auf Drogen

Kirchheim an der Weinstraße. Ein Mann hat am Samstagnachmittag versucht, die Polizeibeamten bei einem Drogentest zu täuschen. Wie diese mitteilen, kontrollierten sie den 31-Jährigen in Kirchheim an der Weinstraße. Da er drogentypische Erscheinungen aufwies, sollte er einen Drogenschnelltest durchführen. Den Becher für diesen Urintest befüllte der 31-Jährige jedoch lediglich mit Speichel. Die Beamten bemerkten seinen Täuschungsversuch und erhielten nach einer ordnungsgemäßen Durchführung ein positives Testergebnis auf THC und Amphetamin. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

