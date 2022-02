Täuschung misslungen - Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

St. Leon-Rot. Beamte der Autobahnpolizei haben am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen 36-jährigen Mann auf einem Parkplatz auf der A6 in Höhe St. Leon-Rot kontrolliert und dabei festgestellt, dass der Führerschein des Mannes bereits 2011 als gestohlen gemeldet war. Dies teilte die Polizei mit. Als der Fahrer mit der Tatsache konfrontiert wurde, beichtete er den Polizisten, dass er nie einen Führerschein gemacht hatte. Die ausgehändigte Fahrerlaubnis hatte er nach einem

Gebrauchtwagenkauf im Fahrzeug gefunden und diese fortan aufbewahrt, falls er in eine Kontrolle geraten sollte. Nach dem misslungenen Täuschungsversuch musste sich der Mercedes-Fahrer schließlich eingestehen, dass sein Plan wenig

durchdacht war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt war auf dem Autobahnparkplatz beendet. Der "falsche" Führerschein wurde beschlagnahmt.

