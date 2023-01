Tätlicher Angriff an Bushaltestelle in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 26-Jähriger ist am Freitagmorgen von zwei jungen Männern an der Bushaltestelle "Kallstadter Straße" in Ludwigshafen angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, verließ der junge Mann gegen 8.20 Uhr den Bus und wurde von den zwei Unbekannten, circa 20-25 Jahre alt, angegriffen. Der 26-Jährige musste aufgrund seiner Verletzung im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter der Rufnummer 0621/963-2122 mitzuteilen.