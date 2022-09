Täter stecken Fahrräder in Mehrfamilienhaus in Sandhausen in Brand

Sandhausen. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, Fahrräder eines Mehrfamilienhauses in Sandhausen in Brand zu setzen. Gegen ein Uhr zündeten sie im Fahrradkeller Zeitungen in einem Fahrradkorb an, sodass die Flammen auf ein zweites Rad übergriffen. Die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen konnte den Brand löschen. Eine Evakuierung der Hausbewohner war nicht erforderlich. Der Fahrradkeller war stark verraucht und weist einen Sachschaden von rund 5.000 Euro auf.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und dem Verdacht auf versuchte Brandstiftung. Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06222/5709-0 abzugeben.