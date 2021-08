Täter mit Revolver raubt Tankstelle aus

Worms. Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 0 Uhr eine Tankstelle in der Schönauer-Straße in Worms überfallen. Wie die Polizei mitteilt, war der Täter mit einem silberfarbenen Revolver bewaffnet. Der männliche Täter ist etwa 25-30 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter - 1,85 Meter groß. Er trug einen auffällig rötlichen bis orangefarbenen Kapuzenpullover der Marke Nike mit breiten dunklen Streifen über die Schultern bis an den Rand der Ärmel. Die dazugehörige Jogginghose hatte ebenfalls breite dunkle Streifen an den Hosenbeinen. Weiterhin trug der Täter eine schwarze New-York-Yankee Base-Cap und schwarze Schuhe der Marke Nike. Bilder, die die Überwachungskamera aufgezeichnet hat, können hier gefunden werden. Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 062418520 bei der Polizei zu melden.

