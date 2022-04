Speyer. Zwei Täter sind nach einem Kaufhausdiebstahl am Samstagnachmittag in Speyer festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die beiden kurz vor 16 Uhr in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße mehrere Parfüms. Nach einer Flucht zu Fuß nahm die Polizei beide Täter in der Bahnhofsstraße fest und stellte Parfüm im Wert von 450 Euro sicher. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1