Täter flieht vor Wespen in Maxdorf

Maxdorf. Wespen haben in Maxdorf Einbrecher verscheucht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Unbekannte versucht, in der Nacht von Freitag auf Samstag im Maxdorfer Weg über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung einsteigen. Weil die Täter dabei ein Gefäß, das vor dem Fenster stand, beiseitestellten, beschädigten sie dadurch ein Wespennest. Nicht nur vor den zornigen Insekten flohen die Täter daraufhin – der im Haus bellende Hund schlug sie zudem in die Flucht. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es in derselben Nacht auch in der Bürgermeister-Kraft-Straße zwischen 1 und 4 Uhr zu einem weiteren Einbruchsversuch. Auch hier blieb der Täter erneut ohne Beute.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-1100 oder die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/313-0 entgegen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden. her