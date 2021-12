Täter beschädigen Speyerer Dom – Polizei sucht nach Zeugen

Speyer. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 6.30 Uhr, die Türschlösser des Speyerer Domes sowie umliegender Dienstgebäude verklebt und beschädigt. Im gleichen Zeitraum schlugen Unbekannte am Edith-Stein-Gymnasium im Langensteinweg zu. Auch hier beschädigten die Täter ein Schloss am Hoftor mit Klebstoff. Das Vorliegen etwaiger Tatzusammenhänge sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 entgegengenommen.