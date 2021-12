Tabu-Zonen für Gruppen

Rhein-Neckar. Die Liste reicht von Bushaltestellen über Parkplätze bis hin zu Grünanlagen: In einer Allgemeinverfügung hat der Rhein-Neckar-Kreis öffentliche Plätze festgelegt, in denen sich über den Jahreswechsel keine größeren Gruppen aufhalten dürfen. Damit setzt das Landratsamt das in der baden-württembergischen Corona-Verordnung angeordnete Verweilverbot um. Es gilt laut Mitteilung für Gruppen von mehr als zehn Personen und in der Zeit zwischen dem 31. Dezember, 15 Uhr, und dem 1. Januar, 9 Uhr.

Liste online abrufbar

In der Anlage zur Allgemeinverfügung nennt die Behörde konkrete Plätze in insgesamt 38 der 54 Kreis-Kommunen, an denen das Verweilverbot gilt. Darunter fallen in Weinheim etwa der Schlosspark und der Marktplatz, in Ladenburg die Neckarwiese oder in Schwetzingen der Schlossplatz. Aber auch weniger touristisch bekannte Orte wie Grillhütten, Kirchenvorplätze, Schulhöfe oder sogar einzelne Sitzbänke werden aufgezählt.

Die Liste entstand nach Angaben des Landratsamts in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ortspolizeibehörden in den Kommunen. Die Allgemeinverfügung samt Anlage ist online abrufbar unter www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen. Grundlage für das Verbot ist Paragraf 17b der baden-württembergischen Corona-Verordnung. agö

