Neustadt/Weinstraße. Sind Männer tatsächlich die Krone der Schöpfung? Und was ist das Geheimnis der perfekten Ehe? Antworten darauf versuchen SWR-Moderatorin Kerstin Bachtler und Schauspieler Bodo Redner als Lese-Duo „Texttaxi“ bei großen Dichtern aus unterschiedlichsten Epochen zu finden. Das Ergebnis präsentieren sie bei „Von herrlichen Damen und dämlichen Herren“ am Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, in der „Sperl Concept Winery“ in Neustadt-Hambach. Mit viel Augenzwinkern und Temperament präsentieren Bachtler und Redner dabei Szenen einer Ehe – angefangen bei barocken Zeitgenossen, über Heinrich Heine, der sich beklagt, dass Gott ihm seine Geliebte als Strafe geschickt haben müsse, bis hin zum ewig verliebten Johann Wolfgang von Goethe.

Die Lesung findet anlässlich des 350. Geburtstags der Neustadterin Kunigunde Kirchner statt. Veranstaltet wird von der Kulturabteilung der Stadt Neustadt im Rahmen von „Neustart Kultur in Neustadt“. Der Eintritt ist frei.