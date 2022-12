SUV übersieht Rollerfahrer und lässt ihn verletzt zurück

Worms. Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Worms einen Rollerfahrer übersehen und verletzt zurückgelassen. Gegen 06.50 Uhr war der 55-Jährige auf dem linken Fahrstreifen in der Gaustraße Richtung Innenstadt unterwegs als ihn der SUV beim Fahrstreifenwechsel übersah, berichtet die Polizei. Durch eine Vollbremsung konnte der Rollerfahrer einen Zusammenstoß noch verhindern, stürzte jedoch zu Boden und erlitt Verletzungen. Andere Verkehrsteilnehmer kamen dem 55-Jährigen zu Hilfe, während der Unfallverursacher flüchtig bleibt.

Zeugen werden gebeten, Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug unter der Rufnummer 06241/852-0 abzugeben.