Super-Recogniser stellt in Heidelberg Gauner und Ladendieb

Heidelberg. Ein Super-Recogniser des Polizeipräsidiums Mannheim hat in der vergangenen Woche gleich zweimal seine besonders guten Augen und sein Personengedächtnis unter Beweis gestellt. Nach Polizeiangaben verfügen Super-Recogniser über herausragende und überdurchschnittliche Einprägungs- und Erkennungsfähigkeiten für menschliche Gesichter. Dabei handelt es sich um eine angeborene und nicht erlernbare Fähigkeit, über die lediglich ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung verfügen sollen.

Der Polizeimitarbeiter war am Mittwoch im Rahmen einer Fahndungsstreife in Heidelberg unterwegs, als ihm ein eine männliche Person auffiel, die auffällige Ähnlichkeiten zu einem bislang unbekannten Täter eines Betrugsdelikts aus dem Jahr 2021 aufwies.

Der Beschuldigte nutzte damals den Umstand einer Verwechslung aus, täuschte dem Geschädigten im Weiteren finanzielle Probleme vor und ergaunerte so einen mittleren dreistelligen Betrag. Nun vom Polizisten auf die Tat angesprochen, gab er diese sofort zu. Er wurde zur Personalienaufnahme zur Sonderwache des Polizeireviers Heidelberg-Mitte am Bismarckplatz gebracht. Ein späterer Abgleich mit den damaligen Videoaufzeichnungen untermauerte außerdem seine Tatbeteiligung.

Derselbe Super-Recogniser war Donnerstag erneut in Heidelberg im Einsatz, als ihm wiederum eine männliche Person auffiel. Bei nachfolgenden Recherchen in polizeiinternen Systemen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um den Täter eines Ladendiebstahls Anfang März 2023 in der Heidelberger Altstadt handeln könnte, bei dem er von einer Überwachungskamera aufgenommen worden war. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen in diesem Fall führt ebenfalls das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.