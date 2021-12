Südpfalz erlässt Allgemeinverfügung: „Montagsspaziergänge“ bis 27. Dezember verboten

Rhein-Neckar. Die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau haben am Montag gleichlautende Allgemeinverfügungen erlassen, wonach alle nicht angemeldeten sogenannten „Montagsspaziergänge“ sowie alle vergleichbaren nicht angemeldeten Versammlungen bis einschließlich Montag, 27. Dezember explizit untersagt werden. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau) sowie die Landräte Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) und Landrat Fritz Brechtel (Germersheim) machten in einer gemeinsamen Presseerklärung deutlich: „Selbstverständlich können Versammlungen angemeldet werden. Alle beteiligten Seiten haben damit die Chance, diese ordentlich über die Bühne zu bringen. Dazu gehört unter anderem die Verkehrsregelung oder das Festlegen der Ordneranzahl.“ Die Verwaltungschefs betonten, es gehe um die nicht angemeldeten Versammlungen wie an den zurückliegenden Montagen. Diese stellten eine nicht notwendige Verschärfung der Sicherheits- und Infektionslage dar. Verboten sind somit alle nicht angemeldeten Veranstaltungen bis zum 27. Dezember.

