Der Frühling kommt und an der Südlichen Weinstraße beginnt die Wandersaison. Damit es rund läuft, hat das Tourismusbüro die interaktive App aktualisiert. So können Wanderer nun auch ihre eigenen Routen aufzeichnen und bekommen im neuen Menü direkten Zugang zu zertifizierten Tagestouren, Fernwanderwegen oder Picknickausflügen. „Außerdem hält die App Geheimtipps – also weniger bekannte Wander-

...