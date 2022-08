Germersheim. Aktuell findet in Germersheim ein großer Sucheinsatz statt, da eine Person möglicherweise in den Rhein gefallen ist. Wie die Polizei mitteilt, suchen derzeit Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes, Feuerwehren und die Polizei im Bereich der Bundesstraße 35 nach der Person. Um 13.15 Uhr ging ein Hinweis von Passanten ein, dass dort ein Mann von der Rheinbrücke B 35 in den Rhein gefallen sein könnte. Es wird gegebenenfalls nachberichtet.

