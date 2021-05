Suche nach vermisster Frau - Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz

Hemsbach. Polizei und Rettungskräfte haben am Samstagabend in Hemsbach nach einer vermissten 68-Jährigen gesucht. Die Frau befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage, teilten die Beamten mit. Zum Einsatz im Bereich des Mühlenwegs kamen auch ein Polizeihubschrauber und Flächenspürhunde. Die 68-Jährige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, 65 bis 70 Kilogramm schwer, schlank, blond-graues schulterlanges Haar, blaue Jeans, oliv-grüner Parka. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 oder mit dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.

