Suche nach vermisster 14-Jährigen aus Riedstadt – Polizei bittet um Mithilfe

Riedstadt. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einer Vermissten: Seit Donnerstagnachmittag wird die 14-Jährige Alma Schreier aus Riedstadt vermisst. Das 14-jährige Mädchen hat am Donnerstag gegen 15:15 Uhr eine Kinder- und Jugendklinik in Riedstadt verlassen und wollte zum Darmstädter Hauptbahnhof. Sie könnte nach Angaben der Polizei dort mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln weitergefahren sein. Alma Schreier kann wie folgt beschrieben werden: rund 1,70 Meter groß, sehr schlank und mit

hellbraunen Haaren. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 06142/6960.

Weitere Informationen und das Lichtbild der Vermissten finden Sie hier.