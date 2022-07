Suche nach Vermisstem aus Eschelbach beendet - 83-Jähriger wurde gefunden

Eschelbach. Ein seit Sonntag als vermisst gemeldete 83-Jährige aus einem Pflegeheim im Bereich Eschelbach konnte am Montagmorgen in der Nähe eines Golfplatzes in Sankt Leon-Rot angetroffen werden. Der Mann war nach Angaben der Polizei stark unterkühlt. Er wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

