Suchaktion nach möglichem Badeunfall wird fortgesetzt

Bobenheim-Roxheim. Ein Zeuge hat am Montagabend gegen 20 Uhr gemeldet, dass er am Silbersee, in einer kleinen Badebucht in der Nähe des Kieswerkes mehrere Kleidungstücke und einen Rucksack festgestellt habe und diese immer noch unberührt dort liegen würden. Wie die Polizei mitteilte, hat der Zeuge diese Gegenstände bereits am 4. Juli entdeckt. Da ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim hinzugezogen, die den See mit einem Rettungsboot absuchte. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit musste die Suche jedoch schließlich abgebrochen werden und soll heute weitergeführt werden. Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich um eine grün-schwarze Hose, Größe 36, ein weinrotes Shirt, Größe XS, einen schwarzen Rucksack, ein orangefarbenes Badetuch und Sandaletten. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/ 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/ 934 1100 zu wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1