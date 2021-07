Suchaktion nach möglichem Badeunfall beendet - 53-Jährige wohlauf

Bobenheim-Roxheim. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ist die am Dienstagmorgen fortgesetzte Suche nach einer möglicherweise im Silbersee vermissten Person beendet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 53-jährige Frau, die aufgrund eines überraschenden Wolkenbruchs am Montagabend ihre Gegenstände am Ufer liegen gelassen hatte, wohlbehalten angetroffen werden. Ein Unglücksfall oder eine Notsituation lagen somit zu keinem Zeitpunkt vor.

Ein Zeuge hatte am Montagabend gegen 20 Uhr gemeldet, dass er am Silbersee, in einer kleinen Badebucht in der Nähe des Kieswerkes mehrere Kleidungstücke und einen Rucksack festgestellt habe und diese immer noch unberührt dort liegen würden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Zeuge diese Gegenstände bereits am 4. Juli entdeckt. Da ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim hinzugezogen, die den See mit einem Rettungsboot absuchte. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit musste die Suche jedoch schließlich abgebrochen werden. Weitere Kräfte verschiedener Behörden nahmen am Dienstagmorgen die Suche wieder auf. Nach einiger Zeit ergab sich schließlich der Hinweis aus der Bevölkerung auf eine 53-Jährige, welche unweit des Badesees wohnhaft ist und die Gegenstände dort liegen ließ.