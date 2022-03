Suchaktion nach Ausflug - Frau nach Tour als vermisst gemeldet

Edenkoben. Weil er sie vor Ort nicht wiederfinden oder telefonisch erreichen konnte, hat ein Mann seine Ehefrau nach einem gemeinsamen Ausflug am Wochenende in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) bei der Polizei als vermisst gemeldet. Wie die Beamten mitteilen, verlor sich das Paar aus Baden-Württemberg am Samstagabend gegen 18.30 Uhr nach einer Tour auf der Mandelmeile aus den Augen.

Daraufhin meldete der 58-jährige Ehemann seine Frau bei der Polizei als vermisst, weil er die 51-Jährige weder auf der Mandelmeile wiederfinden konnte, noch sie per Handy erreichte. Nach der Vermisstenmeldung wurden durch die Beamten erste Suchmaßnahmen eingeleitet. „Durch Kontakt zu den Familienmitgliedern in Baden-Württemberg konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass das Ehepaar geplant hatte, in einem Hotel in Edenkoben zu übernachten“, schreibt die Polizeiinspektion Edenkoben in einer Pressemitteilung. Die 51-jährige Ehefrau wurde nach dem Absuchen der ortsansässigen Hotels gegen 23 Uhr wohlbehalten in einer der Unterkünfte angetroffen.